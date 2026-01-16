Евросоюз уже даёт заднюю по обещанным Украине €90 миллиардам
Европейские страны начинают одна за другой отказываться от выделения обещанных Украине 90 миллиардов евро.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я регулярно отслеживаю европейскую прессу. Немецкую, конечно, в первую очередь. И я вижу ситуацию, которая сегодня разворачивается с 90 миллиардами.
Как мы и предполагали, возникают серьезные проблемы. Франция первая с этим проблемой выступила. Но сейчас начинаются серьезные дискуссии северных стран, которые должны нести свои части», – сказал Волга.
«А они отказываются от внесения этих частей или же предлагают это сделать таким образом, чтобы их миллиарды из их страны не уходили, а были вложены в экономики, то есть военные производства на территории своих стран.
Мерц кричит: мы же так не договаривались. А они отвечают: а мы никак не договаривались, мы написали на самом деле только протокол о намерениях… Это имеет очень слабый вес», – добавил экс-депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: