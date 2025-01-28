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Результаты выборов в Белоруссии, как и реакция Запада на их результат – были предсказуемы. Белорусы отказались последовать примеру Украины, за что, по мнению Евросоюза, должны быть наказаны к 2030 году военным способом.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такое хорошее выражение: «собака лает, караван идёт». Поэтому Белоруссия будет идти своим путём, а пути у нас с Белоруссии близкие – мы союзное государство. И стратегия безопасности РФ предусматривает адекватный ответ тем, кто покуситься и на нашу территорию, и на территорию Республики Беларусь. Мы это будем воспринимать как прямое нападение с соответствующими последствиями. Мы всё-таки ядерная держава, и я надеюсь, что до таких крайностей не дойдёт. Может быть, в Европе к 2030 году у кого-то хватит ума понять, что играться с этими вещами не стоит. И за это время поменяются и правительства, и руководители многих ведомств», – отметил он.

Депутат добавил, что в странах с самой радикальной русофобией правительства теряют власть, и участь политиков, которые пилят сук, на котором сидят, ухудшая отношения с Россией, незавидная.

«Брюссель уже потерял свой авторитет. И действия Трампа не нравятся европейским политикам, но он делает так, как ему выгодно. Трамп проводит интересную политику, которая напоминает кадры из фильма «12 стульев», где Остап Бендер смёл с шахматной доски все фигуры, и ему без разницы, как ходит конь. Трампу правила Брюсселя абсолютно не интересны. Он будет действовать так, как ему выгодно, как он хочет. Евросоюз свой авторитет, свою самостоятельность и субъектность продал за океан не за дорого, лишившись каких бы то ни было фактических полномочий. Потому что та же Германия все последние 4 года смотрела в рот Байдену и отчасти британцам», – подчеркнул Белик.

Он отметил, что последним канцлером Германии, пытавшимся действовать в интересах своей страны, была Ангела Меркель.