Евросоюз может развалиться, пока туда дойдет Украина – Бортник

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Евросоюзу грозит крах из-за давления США.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife со ссылкой на свои источники в новой администрации Штатов заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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