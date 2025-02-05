Евросоюз может развалиться, пока туда дойдет Украина – Бортник
Евросоюзу грозит крах из-за давления США.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife со ссылкой на свои источники в новой администрации Штатов заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Со слезами на глазах и с сарказмом мы обсуждаем очень взрывоопасную ситуацию в Европе и огромные риски внутренней стабильности, перед которыми стоит Европа. Европа в ближайшие годы под давлением США просто может расколоться.
И туда, куда мы идем, на примере Европейского союза… может просто не быть в том виде, в котором мы его видели в последние годы, он будет просто расколот на группы государств, каждое из которых ориентируется на свои центры влияния. Кто-то будет на Германию, Францию и Британию, кто-то на США, кто-то на Китай или Москву», – заявил Бортник.
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