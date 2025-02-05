Евросоюз может развалиться, пока туда дойдет Украина – Бортник

Анатолий Лапин.  
05.02.2025 09:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 214
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина


Евросоюзу грозит крах из-за давления США.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife со ссылкой на свои источники в новой администрации Штатов заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюзу грозит крах из-за давления США. Об этом в эфире видеоблога UkrLife со ссылкой на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Со слезами на глазах и с сарказмом мы обсуждаем очень взрывоопасную ситуацию в Европе и огромные риски внутренней стабильности, перед которыми стоит Европа. Европа в ближайшие годы под давлением США просто может расколоться.

И туда, куда мы идем, на примере Европейского союза… может просто не быть в том виде, в котором мы его видели в последние годы, он будет просто расколот на группы государств, каждое из которых ориентируется на свои центры влияния. Кто-то будет на Германию, Францию и Британию, кто-то на США, кто-то на Китай или Москву», – заявил Бортник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить