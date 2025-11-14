Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Евросоюза активно готовятся к большой войне с Россией, которая может случиться узе в 29-30 году.

Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, почему запретили выдавать мультивизы русским – Евросоюз сейчас готовится к войне. Уже в бюджеты закладываются военные приготовления на 29-30 год. Создаются новые системы вооружения и разведки. Там идут дебаты, кто сколько потратит, как наладить производство оружия. Идёт серьёзная подготовка», – ёрзал Каспаров.