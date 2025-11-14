Евросоюз готовится к большой войне с Россией – иноагент Каспаров потирает руки

Максим Столяров.  
14.11.2025 19:50
  (Мск) , Москва
Страны Евросоюза активно готовятся к большой войне с Россией, которая может случиться узе в 29-30 году.

Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, почему запретили выдавать мультивизы русским – Евросоюз сейчас готовится к войне. Уже в бюджеты закладываются военные приготовления на 29-30 год. Создаются новые системы вооружения и разведки.

Там идут дебаты, кто сколько потратит, как наладить производство оружия. Идёт серьёзная подготовка», – ёрзал Каспаров.

«Но на этом фоне они всё равно продолжают искать серединку в отношениях. Бизнес продолжается, никаких реальных действий не происходит.

Потому что, с одной стороны, подготовка к войне, а с другой стороны – страх, что никто не готов к боевым действиям. Если реальная ракета полетит на Германию, то Германии нечем ответить.

А мысль, что надо Украину вооружить до зубов, чтобы эти ракеты никогда никуда не летали, пока ещё не стала доминирующей», – сетовал он.

