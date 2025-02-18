Европейские элиты активно противятся мирному разрешению конфликта – швейцарский полковник

Максим Столяров.  
18.02.2025 19:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Действия многих европейских политиков ясно демонстрируют, что они не собираются договариваться с Россией.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Действия многих европейских политиков ясно демонстрируют, что они не собираются договариваться с Россией. Об...

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«Мы видим, что европейцы не проявляют никакого интереса к решению проблемы мирным путём. Они хотят продолжать войну.

Вчера прошла встреча между избранными европейскими странами в Елисейском дворце в Париже, в которой обсуждалось, как на самом деле продолжать поддерживать Украину, несмотря на инициативы Трампа», – сказал Бод.

«Европа ещё не поняла, что этот украинский кризис должен быть каким-то образом разрешён. Если мы ожидаем найти решение на поле боя, то это приведёт к краху Украины.

Именно об этом русские говорят уже почти два года, а США начали понимать это примерно полтора года назад.

А европейцы этого ещё не поняли. Они всё ещё находятся в ловушке нарратива о плохих русских, и что заключение соглашения будет просто вознаграждением агрессору.

Хотя настоящим агрессором, по сути, была Украина», – добавил полковник.

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