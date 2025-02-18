Действия многих европейских политиков ясно демонстрируют, что они не собираются договариваться с Россией.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вчера прошла встреча между избранными европейскими странами в Елисейском дворце в Париже, в которой обсуждалось, как на самом деле продолжать поддерживать Украину, несмотря на инициативы Трампа», – сказал Бод.

«Мы видим, что европейцы не проявляют никакого интереса к решению проблемы мирным путём . Они хотят продолжать войну.

«Европа ещё не поняла, что этот украинский кризис должен быть каким-то образом разрешён. Если мы ожидаем найти решение на поле боя, то это приведёт к краху Украины.

Именно об этом русские говорят уже почти два года, а США начали понимать это примерно полтора года назад.

А европейцы этого ещё не поняли. Они всё ещё находятся в ловушке нарратива о плохих русских, и что заключение соглашения будет просто вознаграждением агрессору.

Хотя настоящим агрессором, по сути, была Украина», – добавил полковник.