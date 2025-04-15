Европейская оборона в упадке, чревато бедой делать из России врага – генерал бундесвера

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Европейская оборона находится в плачевном состоянии, особенно это касается немецкой армии. При этом Европа ошибочно создает образ врага из России в лучших традициях «Холодной войны», хотя угроза ей исходит и с юга.

Об этом в эфире подкаста «Im Gespräch» заявил бывший бригадный генерал бундесвера и экс-советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что европейская оборона находится в очень плачевном состоянии, особенно немецкая. Это было ясно на протяжении многих лет. В конечном счете, конечно, это имеет отношение и к нынешней угрозе. Но, должен сказать, нам не нужно создавать для Европы новый образ врага. Мне это не нужно. Все это было на протяжении всей истории холодной войны. Тогда нам тоже не нужен был образ врага», – подчеркнул он.