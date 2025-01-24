Европейцы должны понять, что они обязаны защищать Украину, и новый президент США Трамп подталкивает их к этому пониманию.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди европейских ценностей нет одной простой базовой ценности – это безопасность. Есть реальность, можете её называть либеральной реальностью, отдельной реальностью, но безопасность – это не ценность… Без того, чтобы понять, что нас нужно защищать, поскольку они таким образом защищают себя (часть европолитиков это поняла, а большинство пока что нет), не будет ничего. И Трамп говорит очень простые вещи: я готов на какие-то вещи додавить и сделать вам этот deal [сделка], но вы отвечаете за то, что этот deal держится, то, что он устойчивый, вы его обеспечиваете и вы за него платите. Возражения есть? Европейцы говорят: «Есть! Мы не можем это сделать, поскольку у нас политической воли нет, войск нет, желающих идти на Украину нет, и с деньгами плохо». И тогда Трамп говорит: «Чудики, что-то нужно сделать, поскольку мы же всегда вас защищали, я вам говорил о двух процентах», – смоделировал Климкин.