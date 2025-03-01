Европе пора готовиться к прекращению американской помощи – британский аналитик

президент США Дональд Трамп не находится под влиянием России, а действительно верит в то, что говорит против Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила сотрудница Оксфордского университета и Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Джейд МакГлинн.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» у нее поинтересовались, находится ли Трамп под влиянием России или же использует российские тезисы в своих собственных целях.

«Вероятнее всего, правильный второй вариант. Честно говоря, я не понимаю, что Дональд Трамп сейчас делает или что будет делать. Он очень непредсказуемый. Но учитывая, что в ходе его предвыборной кампании тезисы российской пропаганды не звучали, да и в целом риторика была другой, не думаю, что сейчас он действительно верит в то, что говорит», – сказала британка.

По ее мнению, Трамп использует эти громкие заявления, чтобы давить на Украину.