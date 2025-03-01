Европе пора готовиться к прекращению американской помощи – британский аналитик

Игорь Шкапа.  
01.03.2025 13:27
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


президент США Дональд Трамп не находится под влиянием России, а действительно верит в то, что говорит против Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила сотрудница Оксфордского университета и Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Джейд МакГлинн.

президент США Дональд Трамп не находится под влиянием России, а действительно верит в то,...

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В интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» у нее поинтересовались, находится ли Трамп под влиянием России или же использует российские тезисы в своих собственных целях.

«Вероятнее всего, правильный второй вариант. Честно говоря, я не понимаю, что Дональд Трамп сейчас делает или что будет делать. Он очень непредсказуемый. Но учитывая, что в ходе его предвыборной кампании тезисы российской пропаганды не звучали, да и в целом риторика была другой, не думаю, что сейчас он действительно верит в то, что говорит», – сказала британка.

По ее мнению, Трамп использует эти громкие заявления, чтобы давить на Украину.

«Мне кажется, что он возмущен, даже злится из-за того, что украинцы не готовы просто дать ему все, чего он хочет. Так что он повышает ставки и давит. Точно как подросток-буллер. Это же, кстати, мы видим и в поведении Путина. Но, к сожалению, относиться к этому всему нужно очень серьезно. У Трампа есть влияние и поддержка, любого буллера это усиливает, поощряет, так сказать.

Поэтому прежде всего Европе уже надо руководствоваться мнением, что американской поддержки вскоре не будет. Конечно, если эта поддержка останется, это будет большим плюсом, но думать о ней, как о чем-то гарантированном, опасно», – резюмировала МакГлинн.

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