Европе не по зубам большая война с РФ – французский эксперт

Европа не сможет оплатить те планы по обороне, которые озвучивает руководство Евросоюза.

Об этом директор парижского отделения Германского фонда Маршалла Мартин Квенсез заявил на вебинаре американского Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Деньги по-прежнему остаются главным вопросом в европейских дискуссиях. Когда вы слышите, как европейские эксперты говорят, что все, что нам нужно, это политическое руководство и смелость, вы понимаете, что у нас проблемы. Потому что на самом деле нам нужны деньги, чтобы оплачивать то, о чем мы говорим.

Иногда я сомневаюсь, что мы способны финансировать свои инициативы. Слишком часто мы слышим обещания, которые не выполняются из-за отсутствия лидерства или смелости просто потому, что в какой-то момент появляется документ, который политики не могут подписать, потому что не могут оплатить», – сказал Квенсез.