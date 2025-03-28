Европе не хватает ни времени, ни денег – чтобы вооружиться

Елена Острякова.  
28.03.2025 22:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Военный бюджет далек от победных 800 млрд евро, заявленных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом экономический обозреатель газеты «Речь Посполитая» Мацей Милош заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военный бюджет далек от победных 800 млрд евро, заявленных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер...

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«Реалистичная цифра составляет от 150 до 200 млрд евро. Ключевой вопрос – сможет ли европейский оборонный сектор удовлетворить этот спрос. На мой взгляд, 150 млрд евро, распределенные на несколько лет, это не такая уж большая сумма», – сказал Милош.

По его словам, несмотря на то, что правительства выделили достаточные инвестиции, оружейные компании до сих пор не воспользовались ими, хотя деньги доступны уже несколько месяцев.

«Во многих аспектах Европа может начать производить необходимое оборудование в течение 3-5 лет. Однако для полного насыщения вооруженных сил потребуется больше времени. Для более сложных отраслей, чтобы догнать мировой военный опыт, может потребоваться до 10 лет», – сказал Милош.

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