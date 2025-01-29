Европе и Украине нечего положить на стол переговоров США и России

Украину могут просто поставить перед фактом необходимости подписания договоренностей с РФ.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гарантии безопасности для России, для Украины, для Европы. Европа тоже хочет гарантии безопасности получить, она боится Россию, боится того, что Россия потом пойдет дальше. И вот на этом уровне, на первом шаге гарантий безопасности, сегодня Европе ну просто нечего предложить. 30−50 тысяч войск, которые есть в руках всех европейских стран, 50 тысяч солдат – это максимальное количество готовых к применению войск всех стран Европы сегодня, всех стран Европы вместе взятых. Это тоже американские оценки…

Украина, с одной стороны, имеет боеспособную армию, с другой стороны, имеет тотальную зависимость нашей возможности воевать от поддержки западных партнеров. Мы не можем, у нас нет самостоятельных карт на стол. Именно поэтому, вот когда мы говорим о первом этапе переговоров, он, к сожалению, абсолютно органично может пройти без Украины и без Европы…

Мы имеем армию, но мы не имеем ресурсов, собственных ресурсов для продолжения войны. Именно из-за этого мы вынуждены торговаться, но все равно мы не можем положить независимую карту на стол. Мы можем только просить, умолять, дискутировать с нашими партнерами и союзниками, прежде всего США, чтобы не максимально учли наши интересы, но на стол нам самостоятельно нечего положить. Нам скажут, что «через 6−9 месяцев вам коллапс, мы это просчитали». У вас просто поменяется правительство, придут люди более умеренные, которые будут согласны подписать любую бумажку, только бы их не били ногами», – заявил Бортник.