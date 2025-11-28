Европарламент не в состоянии обеспечить себя горячей водой, а не то что мир на Украине
Бессильный в своей политике Евросоюз постоянно критикует политиков, которые выступают за мир.
Об этом австрийский депутат Харальд Вилимски завил с трибуны Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На международной арене среди глав государств есть два человека, которые очень убедительно выступили за мир. Это президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кстати, к ним обоим вы годами проявляли неуважение и враждебность особого класса. Они хотят занять место за столом переговоров. Было бы неплохо, если бы Европа развила здесь силу притяжения. Но факт в том, что большинство европейских политиков не в состоянии гарантировать экономическое процветание, социальную стабильность и безопасность на своем континенте», – сказал Вилимски.
Он обвинил руководство ЕС в лоббировании военных корпораций «Рейнметалл» и «БлэкРок», и неспособности обеспечить здание Европарламента элементарными коммунальными услугами.
«Когда напуганные, как цыплята или как стадо баранов, главы государств ЕС, приехали в Вашингтон и сделали заявление, их никто не принял его всерьез. В то время как Виктор Орбан вполне мог бы добиться прогресса в Белом доме. К вопросу о том, кто что может. Европарламент не может даже обеспечить свое здание горячей водой 10 лет, которые я нахожусь здесь. Потому что у них проблемы с бактериями. И они хотят установить мир во всем мире?!» – сказал Вилимски.
