Бессильный в своей политике Евросоюз постоянно критикует политиков, которые выступают за мир.

Об этом австрийский депутат Харальд Вилимски завил с трибуны Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На международной арене среди глав государств есть два человека, которые очень убедительно выступили за мир. Это президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кстати, к ним обоим вы годами проявляли неуважение и враждебность особого класса. Они хотят занять место за столом переговоров. Было бы неплохо, если бы Европа развила здесь силу притяжения. Но факт в том, что большинство европейских политиков не в состоянии гарантировать экономическое процветание, социальную стабильность и безопасность на своем континенте», – сказал Вилимски.

Он обвинил руководство ЕС в лоббировании военных корпораций «Рейнметалл» и «БлэкРок», и неспособности обеспечить здание Европарламента элементарными коммунальными услугами.