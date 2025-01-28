В Европе предпочли забыть о том, кто освобождал концентрационные лагеря и сломал хребет немецкому нацизму, так же, как Япония не говорит о том, кто стер с лица Земли Хиросиму и Нагасаки. Все выставляется как некое стихийное бедствие, в результате которого погибли миллионы людей.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе уже этого не понимают. Они приехали в Освенцим приятно провести время за бокалом шампанского и обсудить, какие русские плохие, какие они мерзавцы и подонки, и кто там будет рассуждать. Ну, слушайте, все рассказы о концлагерях и о том, что они были освобождены, должны идти параллельно тому, кто именно непосредственно их освобождал. Вы же нигде не услышите, что это делала Красная Армия, что это делали русские, Советский Союз, Россия – вы этого не услышите. У них это получается, как бы, само собой. Как какое-то стихийное бедствие произошло, и они по этому поводу приехали грустить. Это мне напоминает, кстати, японцев, когда они показывают Хиросиму, рассказывают о том, что было и какая она сейчас стала, что они её отстроили. Показывают мемориалы, про них все рассказывают, но при этом возникает ощущение, что ядерная бомбардировка Хиросимы – это что-то вроде землетрясения у них было или какого-то извержения вулкана, или цунами. Речь не идёт о том, что Соединённые штаты осуществили ядерную бомбардировку Японии. И это очень странно. Точно так же странно, что сейчас не идёт речь о том, кто освобождал концентрационные лагеря», – подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что через пару лет окажется, что концлагеря освобождали «доблестные американские солдаты», если уже сейчас президент США Дональд Трамп заявляет, что СССР помог Америке победить Третий рейх, при том, что 80% потерь Вермахта приходятся на Красную Армию.