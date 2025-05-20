Европа всерьёз готовится воевать с нами. Не слышал, что Крым готовится – Живов

Мирные переговоры по Украине не мешают Европе готовится к большой войне и постепенно стягивать к границам России базы НАТО.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание военный блогер, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Европы видимо есть план войны с нами. Они готовят большую континентальную войну… они любыми силами стараются создать в Румынии плацдарм для войны с Россией на Черноморском побережье.

Напомню, там сейчас строится самая большая военная авиабаза НАТО, нацеленная понятно на какой регион. Кстати, я что-то не слышал, чтобы у нас в Крыму строились какие-то специальные закрытые, укреплённые, бункерного типа аэродромы. Мы не очень-то готовимся к тому, к чему готовится наш противник.

Базу Rammstein из Германии перенесли на берег Констанцы – люди готовятся к войне с нами, формируют плацдармы в Прибалтике, Польше, Румынии. Украина и так уже является плацдармом. Можно сколько угодно переговариваться, но пока что слишком разные позиции у двух сторон», – подчеркнул он.