Европа толкает мир к глобальной войне, она должна быть наказана превентивным ударом – Караганов

Европа снова становится причиной глобальной мировой войны, толкая мир к конфликту. Чтобы этого не случилось, она должна быть превентивно наказана, вплоть до ядерного удара.

Об этом в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил российский политолог Сергей Караганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы поднимаемся по лестнице эскалации, меняя нашу ядерную доктрину и снижая ядерный порог, наращивая наш ядерный потенциал в Европе и во всём остальном. Но в надежде, что мы сможем остановить их до того, как они переступят порог.

Как я уже сказал, я думаю, что Путин считает, что использование ядерного оружия, кстати, я считаю, что это грех, но, возможно, так оно и есть… Это необходимый грех для того, чтобы спасти человечество.

Именно поэтому я призываю к ограниченному применению ядерного оружия против Европы, потому что в противном случае мир скатится к Третьей мировой войне, к которой европейцы подталкивают всех нас», – отметил он.

«Я имею в виду, что они уже дважды делали это в истории. В Соединённых Штатах вы, американцы, пару раз спасали их. Однажды мы пострадали, но потом спасли их снова.

Но теперь они вернулись к старой игре, и мы должны это сделать, мы должны либо наказать их, либо помочь им изменить свое мнение», – заключил Караганов.

