Европа строит мощную космическую группировку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Три крупные европейских компании объединят усилия для создания собственной военной космической группировки. На это в эфире своего видеоблога обратил внимание российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Министр обороны Германии Писториус объявил, что в ближайшие годы ФРГ на собственные космические программы выделяет 41 миллиард евро. Представляешь, какой скачок гигантский – милитаризация Германии, создание собственной инфраструктуры, не оглядываясь даже уже на Европу. Сразу же аналитики посмотрели, что происходит, и выяснилось, что три крупнейших европейских космических концерна – это «Airbusч», «Leonardo», и «Thales Alenia», все свои космические подразделения договорились объединить в одно. С 27 года будет действовать единое подразделение трех крупнейших концернов аэрокосмических, как единый концерн. Будут развивать совместные европейские военные спутники, системы выведения, космические корабли, ракеты, локаторы, много чего еще», – сказал Ширяев.