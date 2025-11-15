Европа строит мощную космическую группировку

Три крупные европейских компании объединят усилия для создания собственной военной космической группировки. На это в эфире своего видеоблога обратил внимание российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Министр обороны Германии Писториус объявил, что в ближайшие годы ФРГ на собственные космические программы выделяет 41 миллиард евро. Представляешь, какой скачок гигантский – милитаризация Германии, создание собственной инфраструктуры, не оглядываясь даже уже на Европу.

Сразу же аналитики посмотрели, что происходит, и выяснилось, что три крупнейших европейских космических концерна – это «Airbusч», «Leonardo», и «Thales Alenia», все свои космические подразделения договорились объединить в одно.

С 27 года будет действовать единое подразделение трех крупнейших концернов аэрокосмических, как единый концерн. Будут развивать совместные европейские военные спутники, системы выведения, космические корабли, ракеты, локаторы, много чего еще», – сказал Ширяев.

«И еще плюс к этому у ФРГ – своя отдельная национальная программа. Европа строит военный космос. Отдельный, причем очень серьезный.

Почему эти три крупнейшие мировые компании вдруг решили объединить военный космос, сделать общим для себя? Прямо внизу в документе строчка – для усиления возможностей конкуренции с американскими космическими концернами. То есть, не Россия для них конкурент, и даже не Китай», – подытожил он.

