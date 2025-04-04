Европа спит и видит возвращение на российский рынок – киевский политтехнолог

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Через неделю авиакомпания «Эль Аль» возобновляет рейсы в Москву, однако Киев побоится упрекать Израиль. И это лишь эпизод в общей тенденции.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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