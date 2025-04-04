Европа спит и видит возвращение на российский рынок – киевский политтехнолог

Вадим Москаленко.  
04.04.2025 09:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Россия, Украина, Экономика


Через неделю авиакомпания «Эль Аль» возобновляет рейсы в Москву, однако Киев побоится упрекать Израиль. И это лишь эпизод в общей тенденции.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Эксперт прокомментировал заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что хотел бы скорейшего допуска России на международную арену после завершения конфликта на Украине.

«И не только Инфантино, но очень многие спят и видят, потому что российский рынок, как бы то ни было, большая страна, большие возможности. Тем более, деньги есть. Как раз значительная часть европейского бизнеса ждёт такого момента, чтобы вернуться. Возможно, их место уже будет занято. Подобно тому, как китайские автомобили европейцев. Там же у АвтоВАЗа с «Рено», с «Ниссаном» была коллаборация, теперь зашли китайцы, и «Москвич» теперь «с раскосыми и жадными очами».

Но я отмечу другое. Через неделю авиакомпания «Эль Аль» возобновляет рейсы в Москву. Показательно. И я думаю, у нас никто плеваться в адрес Израиля за то, что он нарушает «еднисть», не будет. Будут молчать в трубочку», – сказал Золотарёв.

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