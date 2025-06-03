Европа переживает острый кризис санкционного жанра

Елена Острякова.  
03.06.2025 22:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Кризис, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина


Бесконечные пакеты антироссийских санкций, принимаемые в Евросоюзе, это демонстрация сохранения политической позиции, а не нанесение экономического вреда России.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бесконечные пакеты антироссийских санкций, принимаемые в Евросоюзе, это демонстрация сохранения политической позиции, а не...

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«Проблема европейцев заключается в том, что ничего нового и сверхъестественного они в санкционные списки уже засунуть не могут. В последнем санкционном пакете появилось 189 подсанкционных судов. Ну хорошо, появится еще 100 судов. Дальше что? Что такое санкции в отношении судов? Это запрет европейским компаниям оказывать этим судам услуги. Этот танкер «теневого флота» не сможет зайти в европейский порт, купить провизию европейской компании, застраховаться у страховщика из Европы. Ну и что? Мы прекрасно знаем, что эти танкеры работают и без европейских компаний», – сказал Симонов.

По его мнению, так же неэффективно будет и снижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов, о котором в последнее время много говорят в Европе.

«Тоже такая модная тема. Это означает, что компании, которые признают санкции семерки, не должны работать с российской нефтью, если цена отгрузки в российском порту будет выше этого потолка. Хорошо, будет работать тот же «теневой флот». И были периоды, когда цена отгрузки была выше 60 долларов, и нефть продолжала продаваться», – отметил Симонов.

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