Европа переживает острый кризис санкционного жанра

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бесконечные пакеты антироссийских санкций, принимаемые в Евросоюзе, это демонстрация сохранения политической позиции, а не нанесение экономического вреда России.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Проблема европейцев заключается в том, что ничего нового и сверхъестественного они в санкционные списки уже засунуть не могут. В последнем санкционном пакете появилось 189 подсанкционных судов. Ну хорошо, появится еще 100 судов. Дальше что? Что такое санкции в отношении судов? Это запрет европейским компаниям оказывать этим судам услуги. Этот танкер «теневого флота» не сможет зайти в европейский порт, купить провизию европейской компании, застраховаться у страховщика из Европы. Ну и что? Мы прекрасно знаем, что эти танкеры работают и без европейских компаний», – сказал Симонов.

По его мнению, так же неэффективно будет и снижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов, о котором в последнее время много говорят в Европе.