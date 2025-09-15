«Европа оголодает уже через месяц борьбы со стаями российских дронов» – украинский военный эксперт

Если натовская ПВО будет действовать так же, как сработала во время инцидента с дронами в польском небе, никакой западный альянс не выдержит и месяца такой «экономики войны».

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Процентов на 80 можно сказать, что это была разведка боем. Даже если это был залёт совершенно случайный, то можно получить как отрицательный, так и положительный результат. Да, получить всё, что связано с осложнением международной обстановки, а с другой – узнать, что система ПВО в малом воздухе на восточном фланге НАТО, что её там и «нема».

Разведка Кремля увидела, что там полная «опа», разведка не работает, генштабы не работают – как они собираются воевать?

Теперь все военные должны спланировать, сколько у них хватит средств для борьбы в малом воздухе, чтобы всё отразить. Неделя, месяц, два? После чего они сдадутся. Потому что без контроля воздуха… или сбивать «Шахед» за 5 тыс.долл. ракетой на F-35? Ракетой воздух-воздух, предназначенной, для сбития самолёта такого же класса, они сбивают это… вот этот дрон – это Ан-2», – рассказал Стариков.

«Его слышно, видно, а по нём взлетает F-35 – стоимость часа эксплуатации 40 тыс.долл. Ракетка (надо две обязательно спустить) по 100-300 тыс.долл. С этой, блин, экономикой войны через месяц там все оголодают», – добавил эксперт.

