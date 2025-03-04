Европа не собирается мириться, им выгодна война – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
04.03.2025 20:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Многие европейские лидеры считают продолжение войны очень выгодным, и поэтому попытаются сорвать мирные переговоры.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие европейские лидеры считают продолжение войны очень выгодным, и поэтому попытаются сорвать мирные переговоры....

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«Дело в том, что государства, которые сегодня находятся на европейской части Евроатлантики, они сейчас не могут для себя позволить остановить маховик войны в Украине. Запущена определенная военная машина по поддержке Украины, которая приносит прибыль определенным категориям людей в Европе.

Есть определенные планы, которые связаны с тем, что необходимо дальше сдерживать и ослаблять Россию, и прочее.

И плюс ко всему, понятное дело, продолжение войны на Украине – это наращивание мощи самой Европы, формирование определенной политической площадки, которая может за счет этого подпитываться и создавать определенный противовес тем же Соединенным Штатам», – сказал Бондаренко.

«То есть в Европе понимают, что заканчивать войну на Украине нельзя. Помните, как в фильме «Хвост машет собакой», один из героев говорил, что какое право они имели закончить войну, это не их война, это моя война, это я ее придумал. Так вот, в данной ситуации приблизительно так ведут себя Макрон, например, и Стармер», – добавил политолог.

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