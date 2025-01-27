Европа не снимет санкции с России, пока Трамп не поговорит с Путиным

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Судьбу европейских санкций против России определяет не премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который вел себя противоречиво, а президент США Дональд Трамп.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Конечно, Орбан сделает так, как скажет Трамп. Будущее европейских санкций против России зависит от переговоров Трампа и Путина. Прекрасная возможность для США вводить и снимать санкции с России чужими руками. Прекрасная возможность достигать договоренностей с Россией, самостоятельно не пачкаясь и не принимая решений в отношении России, которые потом могут быть подвергнуты критике оппозицией внутри самих США», – сказал Бортник.

Сегодня главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России, хотя на прошлой неделе против продления ограничений выступала Венгрия.