Европа не снимет санкции с России, пока Трамп не поговорит с Путиным
Судьбу европейских санкций против России определяет не премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который вел себя противоречиво, а президент США Дональд Трамп.
Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, Орбан сделает так, как скажет Трамп. Будущее европейских санкций против России зависит от переговоров Трампа и Путина. Прекрасная возможность для США вводить и снимать санкции с России чужими руками. Прекрасная возможность достигать договоренностей с Россией, самостоятельно не пачкаясь и не принимая решений в отношении России, которые потом могут быть подвергнуты критике оппозицией внутри самих США», – сказал Бортник.
Сегодня главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против России, хотя на прошлой неделе против продления ограничений выступала Венгрия.
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