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Грузинская оппозиция надеется на новые источники финансирования в США, потому что европейским фондам не удалось заменить закрытый Дональдом Трампом USAID.

Об этом бывшая президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), которые позвонили ей от имени бывшего шахматиста и иноагента Гарри Каспарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы были довольно медлительны. Они говорили, что переведут деньги из правительственных программ, которые были приостановлены в качестве санкций, и перенаправят их гражданскому обществу.

Но этого не произошло до сих пор. Так что настал критический момент», – сказала Зурабишвили.

«Каспаров» пообещал ей поговорить со знакомыми американскими конгрессменами и сенаторами. Экс-президентка затребовала деньги на региональные СМИ, профсоюзы и мелкие грантовые «общественные» организации. Крупные, по ее словам, имеют счета в других странах.