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Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс поделился своими милитаристскими фантазиями воистину космического масштаба с британским телеканалом Sky News.

В интервью чиновник призвал ЕС подготовить «миллионы дронов для отражения нападения России».

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«Европейскому союзу необходимо создать огромную армию дронов для защиты от возможной российской агрессии. И готовиться к этому необходимо уже сейчас, ведь если Владимир Путин отдаст приказ о нападении на какую-либо из стран НАТО, та столкнется с «закаленной в боях» российской армией, способной использовать «миллионы беспилотников», – пугает Кубилюс.

Россия может довести производство беспилотников до 5 млн в год, поэтому, «чтобы победить в противостоянии с ней, нам нужно иметь мощности, превышающие эти», добавил Кубилюс.

Кубилюс посетил Украину, чтобы извлечь уроки из ее боевого опыта. По его словам, там, вдоль линии фронта протяженностью 1200 км (745 миль) находится район, получивший прозвище «Долина Смерти».

«Там ничто не может сдвинуться с места. Все контролируется беспилотниками. Традиционный танк в этой зоне выживает шесть минут», — пояснил впечатленный еврочиновник.

По его словам, в этом году на Украине планируется произвести более четырех миллионов беспилотников. А Европе нужно не отставать.

Кубилюс ссылается на предположения европейских военных разведок, что российские войска якобы могут быть готовы нанести удар по НАТО в течение следующих пяти лет.

Размышляя о том, сколько единиц дронов понадобилось бы другим странам, еврокомиссар привел в пример свою родную страну – Литву. Эта бывшая советская республика имеет общую границу протяженностью около 900 км (559 миль) с Россией и Белоруссией.

«Если украинцам нужно четыре миллиона на 1200 км, то нам нужно что-то около трех миллионов дронов на один год, если война начинается, если наступает «день Х», — сказал Кубилюс.

По этой причине комиссар считает, что вместо того, чтобы накапливать беспилотники сейчас, которые устареют, Европа должна вместо этого создать команды пилотов, инженеров и производителей, готовых расширить производство, если придет время.

«На европейском континенте на данный момент есть только две проверенные в боях армии, способные использовать миллионы беспилотников: одна — российская и украинская», – сказал Кубилюс.