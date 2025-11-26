Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Коррупционный скандал с «плёнками Миндича», вопреки расхожему мнению, не обязательно преследует цель склонения Украины к мирному соглашению. Вполне вероятно, что в итоге клоуна Зеленского заменят на ещё более агрессивного злодея.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Был такой миф, что западная демократия якобы снижает коррупцию, общественный контроль и так далее. Но капитализм как раз максимизирует эту коррупцию, поскольку она ориентирована на прибыль. Государство в этой связи оказывается кормушкой. Нет ни одного капиталистического государства, которое с этой моделью не сопряжено. В этом отношении, так функционирует не только Украина. А это значит, можно дергать за ниточки, сказать, что коррупция – это незаконная вещь, и раз ты не хочешь играть по правилам игры, давай-ка мы тебя выдернем за этот механизм», – сказал Багдасарян.