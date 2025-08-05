Есть конкретный смысл восстанавливать Часов Яр

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Восстановление получившего колоссальные разрушения в результате боевых действий Часова Яра имеет смысл, как минимум, из соображений водоснабжения Донбасса.

Об этом в эфире радио «КП» Новороссия экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил завкафедры культурологии ДонГУ, эксперт Изборского клуба Дмитрий Муза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Часов Яр был и командным пунктом, и неким логистическим хабом, и местом рекогносцировки ВСУ. И очевидно, что этот город (уже 46-й, освобождённый ВС РФ) – это ворота к славянско-краматорской агломерации. Причём и до Константиновки осталось чуть-чуть с восточной стороны, а это тоже и мощный укрепрайон, и промышленный центр в прошлом», – сказал Муза.

Басурин согласился, что это стратегическая высота, с которой теперь русская артиллерия может добивать спецснарядами аж Константиновки и Краматорска.