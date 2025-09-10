Если Пашинян удержится в 2026 – Армения останется антироссийской на десятки лет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прикрываясь разговорами о мире, премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну к новому геноциду в составе уже «Великого Турана».

Об этом лидер движения «Азатагрум» Мика Бадалян заявил в интервью политологу Семену Уралову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Те процессы, которые идут в Армении, – совершенно дикие. Она идет по сценарию, по которому долгое время шла Украина, по которому шла, но в последний момент сумела свернуть с этого разрушительного пути Грузия, по которому сейчас идет Молдавия. Это когда власти отрывают страну от России вопреки национальным интересам, выполняя волю своих хозяев извне», – сказал Бадалян.

Он считает, что парламентские выборы 2026 года станут судьбоносными для Армении. Ради победы на них Пашинян будет готов убивать конкурентов.