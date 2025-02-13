Если не закончить войну, Украина потеряет и западные области – Карасев

Украина не в состоянии продолжать активные боевые действия, поэтому скорейшие переговоры были бы лучшим вариантом.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте посмотрим реально – а если дальше будет продолжаться война? Если не будет техники, оружия, и мы дальше будем терять территории, людей.

И если все понимаю, что военным путём нельзя выйти на границы 2014 или 1991 года, то сейчас, может быть, наилучшее время, чтобы Украина пошла на переговоры. Потому что дальше будет хуже. Вот и скажите, Трамп кинул Украину, или спас Украину?», – сказал Карасев.