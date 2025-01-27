«Если можете жаловаться – значит, сможете и воевать» – нацист Карась объяснил «нерабам», что война будет долгой
Украина может продолжать воевать, даже если западная помощь полностью прекратится, а практически всё мужское население будет выбито.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещенной в РФ), ныне замком полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все думают, что если союзники отвернутся от нас, мы вообще капитулируем. Нет, мы не капитулируем. Мы можем воевать столько, сколько хотим воевать», – сказал нацист.
«Даже история, которая начала гулять где-то год назад: «Боже, в Парагвае погибло всё население, в результате у них разрешили многожёнство». Вот, многожёнство и у нас будет, по-парагвайски.
Но в XX столетии Парагвай ещё затеял войнушку, и в ней очень себя показал – отгрыз себе территории, и не проиграл. В общем, были и плюсы, и минусы. Поэтому, когда думаем, что конец – это ещё не конец. Конец – это когда мы проиграем войну, голодомор, и потери погибших при оккупации будут в миллион раз больше.
Вы думаете, что устали – но у вас ещё полно энергии, если вы можете жаловаться», – цинично подытожил Карась.
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