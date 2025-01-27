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Украина может продолжать воевать, даже если западная помощь полностью прекратится, а практически всё мужское население будет выбито.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещенной в РФ), ныне замком полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все думают, что если союзники отвернутся от нас, мы вообще капитулируем. Нет, мы не капитулируем. Мы можем воевать столько, сколько хотим воевать», – сказал нацист.