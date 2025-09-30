Если бы не Запад, сейчас всё было бы иначе – снайпер ВСУ рассуждает, почему не случился «кофе в Ялте»

Игорь Шкапа.  
30.09.2025 18:35
  Киев
Запад сознательно предоставляет военную помощь Украине дозированно и далеко не в тех объемах, в которых нуждается Киев.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они сделали из Украины щит для себя. К сожалению, для нас мы являемся их щитом в данный момент. И наша задача, как я понимаю, вижу со слов и действий разных европейских и американского лидера, грубо говоря, истощить полностью Рашку, чем мы занимаемся в данный момент. Иначе объяснить некоторые бездействия с их стороны я не могу», – сказал списанный ВСУшник.

Он говорит, что у него «складываются картинки по очень многим вопросам», среди которых вопросы как финансовой, так и военной помощи.

«Они дают только столько, чтобы мы продержались определённое количество времени, определённый период, после чего подкидывают еще что-нибудь. Если бы с начала войны, нам бы помогли (на разных условиях, я понимаю, просто так никто ничего в мире делать не будет для другой страны) ситуация была бы совершенно другая. И, возможно, война давно была бы завершена полностью в нашу пользу. Я не говорю сейчас о 91-го года, но, повторюсь, результат был бы абсолютно другой», – рассуждал Прошинский.

