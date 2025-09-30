Запад сознательно предоставляет военную помощь Украине дозированно и далеко не в тех объемах, в которых нуждается Киев.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они сделали из Украины щит для себя. К сожалению, для нас мы являемся их щитом в данный момент. И наша задача, как я понимаю, вижу со слов и действий разных европейских и американского лидера, грубо говоря, истощить полностью Рашку, чем мы занимаемся в данный момент. Иначе объяснить некоторые бездействия с их стороны я не могу», – сказал списанный ВСУшник.

Он говорит, что у него «складываются картинки по очень многим вопросам», среди которых вопросы как финансовой, так и военной помощи.