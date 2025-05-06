Если Америка уйдет, фронт рухнет – Янгер

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Если США откажутся от поддержки Украины, Россия сможет захватить ее, но не Польшу.

Об этом бывший генеральный директор секретной разведывательной службы Великобритании Алекс Янгер заявил в интервью британскому подкасту Leading, передает орреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Америка прекратит оказывать поддержку, последствия для Украины и для всех нас будут ужасными. Конечно, я не верю, что линия фронта устоит. Но в то же время я не думаю, что они смогут прорваться и войти в Варшаву на танках», – сказал Янгер.

Однако еще более страшные последствия наступят для Украины, считает он, если от нее отступится Европа.