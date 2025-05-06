Если Америка уйдет, фронт рухнет – Янгер

Елена Острякова.  
06.05.2025 16:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 318
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Если США откажутся от поддержки Украины, Россия сможет захватить ее, но не Польшу.

Об этом бывший генеральный директор секретной разведывательной службы Великобритании Алекс Янгер заявил в интервью британскому подкасту Leading, передает орреспондент «ПолитНавигатора».

Если США откажутся от поддержки Украины, Россия сможет захватить ее, но не Польшу. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если Америка прекратит оказывать поддержку, последствия для Украины и для всех нас будут ужасными. Конечно, я не верю, что линия фронта устоит. Но в то же время я не думаю, что они смогут прорваться и войти в Варшаву на танках», – сказал Янгер.

Однако еще более страшные последствия наступят для Украины, считает он, если от нее отступится Европа.

«Я думаю, что будет затяжная партизанская война, в которой Россия добьется значительных успехов, но не сможет их закрепить, а Украина будет держаться. И Европа будет решать, продолжать ли ей поддерживать Украину или нет, потому что на самом деле, если Дональд Трамп отключит поддержку, это будет не самый худший вариант. Худший вариант, это если Европа отключит поддержку. Тогда Украина не выстоит», – сказал Янгер.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить