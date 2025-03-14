«Ещё одна выходка – и Зеленского уберут» – Кедми

Максим Столяров.  
14.03.2025 21:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если Владимир Зеленский будет вести себя «как вежливый мальчик», то формально в переговорах он останется.

Об этом на канале «Красная линия» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Владимир Зеленский будет вести себя «как вежливый мальчик», то формально в переговорах он...

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«У Зеленского положение такое: ещё одна выходка с его стороны может быть последней. Поэтому он должен вести себя, как вежливый мальчик. Не устраивать выходок, не кричать, не бросаться на пол, есть за столом ножом и вилкой, а не пальцами.

И только в этих условиях с ним будут продолжать вести переговоры, то есть он будет формально в них участвовать.

Будущего у него нет. Так или иначе, на том или ином этапе переговоров, до переговоров или после, он уже закончил свою политическую карьеру. Только у него выход сделать это по-культурному или со скандалом. Ему предлагают: давай обставим всё хорошо, вежливо, но ты уходишь.

Зеленскому места нет в новой Украине, после мирного соглашения, ни со стороны Украины, ни со стороны России, ни со стороны никого. Если он будет вести себя по-хамски, это будет в менее вежливой форме, и это ему будет больнее. А так он может это делать без боли, спокойно», – сказал Кедми.

«Заключаем соглашение о перемирии, перемирие означает отмену военного положения, отмена военного положения требует выборы, а я в выборах не участвую, я же это обещал. Хотя бы это обещание он сможет выполнить», – смоделировал эксперт.

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