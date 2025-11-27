Ещё не все одурманены. Опрос в Берлине о вступлении Украины в НАТО

Константин Серпилин.  
27.11.2025 12:03
  (Мск) , Берлин
Германия, Дзен, Опрос, Сюжет дня, Украина


«Немецкая волна» (прекратила деятельность в России и признана иноагентом) провела опрос на улицах Берлина по поводу вступления Украины в НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В сюжете приведёно с десяток мнений – в большинстве своём с риторикой про «агрессию» и «страна может вступать туда, куда хочет». Однако нашлись и те, кто не разделяет западный мейнстрим.

«Возможно, сейчас не стоит провоцировать Россию в этом отношении, и в принципе, можно было бы подумать и об отказе от вступления в НАТО, чтобы восстановить мир и, возможно, получить другие гарантии. Мы же видим, чего, на самом деле, стоит договор. И невозможно сказать, что будет через 5-6 лет», – предположил один из опрошенных.

Другая респондентка выразила тревогу:

«Я поддерживаю вступление Украины в ЕС, но по-прежнему испытываю смешанные чувства по поводу вступления в НАТО. Из-за 5-й статьи, мы не знаем точно, что произойдёт, если Украина станет членом НАТО».

Ещё один опрошенный выразил мнение, что это дело России и Украины – «и никто другой не должен вмешиваться».

«Я думаю, у России есть на то законное основание. Если вспомнить Кубу, то русские хотели разместить там ядерное оружие, прямо у границы США, а американцы были против. Почему же НАТО должно быть позволено подходить к границе России?

Да, нам повезло с ГДР, но после этого мы немного переборщили с расширением НАТО, не так ли?» – отметил немец.

