«Ещё не обвал, но уже отходим на невыгодные и неподготовленные позиции» – ВСУшник о Запорожском направлении

Вадим Москаленко.  
13.11.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 606
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если катастрофическая для ВСУ ситуация на Донбассе вполне объяснима, то набирающий силу кризис на Запорожском направлении – это уже «неприятный сюрприз».

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если придётся выходить из Мирнограда и Покровска, сразу будет огромная угроза краматорской агломерации. Уже в Константиновку заходят группы орков, работают наши снайперы. Но там будет сложно, потому что вся эта агломерация – Константиновка, Дружковка, Краматорск, а там дальше и Славянск – окажутся в таких полуклещах.

Они очень широкие на данный момент будут, если произойдёт отход наших, но это очень опасная ситуация», – тревожился Прошинский.

Однако он добавил, что больше его настораживает Запорожское направление.

«Не сыпется там фронт, как некоторые пишут, обвала нет. Да, есть, как у нас любят говорить, «отходы на более выгодные позиции». Не всегда они подготовленные, к сожалению, и выгодные. Но отходы понятны в той ситуации.

Не совсем ожидаемое для меня, но Гуляйпольское направление сейчас достаточно сложное. Посмотрим, удастся ли пацанам отойти и закрепиться, чтобы создать новую линию обороны. И действительно ли это будут «заранее подготовленные и более выгодные позиции» для нас.

По Покровску, Мирнограду, по Лиману – для меня там сюрпризов нет никаких, а Запорожское направление – я неприятно удивлён. Но этому есть объективные причины, одна из которых – нехватка личного состава», – переживал списанный ВСУшник.

