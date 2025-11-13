«Ещё не обвал, но уже отходим на невыгодные и неподготовленные позиции» – ВСУшник о Запорожском направлении

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если катастрофическая для ВСУ ситуация на Донбассе вполне объяснима, то набирающий силу кризис на Запорожском направлении – это уже «неприятный сюрприз».

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если придётся выходить из Мирнограда и Покровска, сразу будет огромная угроза краматорской агломерации. Уже в Константиновку заходят группы орков, работают наши снайперы. Но там будет сложно, потому что вся эта агломерация – Константиновка, Дружковка, Краматорск, а там дальше и Славянск – окажутся в таких полуклещах. Они очень широкие на данный момент будут, если произойдёт отход наших, но это очень опасная ситуация», – тревожился Прошинский.

Однако он добавил, что больше его настораживает Запорожское направление.