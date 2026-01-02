«Ещё как отвечаем!» – Коц убеждает «караул-патриотов» в достаточной реакции на украинский террор

Максим Столяров.  
02.01.2026 20:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 567
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Военкор Александр Коц заявил о несостоятельности критики «караул-патриотов» по поводу якобы недостаточных ответов на террористические действия бандеровской Украины.

Военкор Александр Коц заявил о несостоятельности критики «караул-патриотов» по поводу якобы недостаточных ответов на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Говорят: «Почему мы не отвечаем? Они бьют по Белгороду, а мы не отвечаем!» Да мы ещё как отвечаем! Отвечаем так, как Украина не может ответить. Там Украина по одному НПЗ бьёт раз в неделю, и у нас уже караул-патриоты рвут волосы на голове, а мы ежедневно просто выключаем свет по всей Украине. И это называется «не отвечаем»? Ещё как отвечаем!» – утверждал военкор в эфире «Радио «КП».

Коц привел пример:

«В Запорожье после крайних ударов одно из крупнейших в Европе металлургических предприятий встало, там пресс-служба сообщила, что они сначала включили какие-то резервные генераторы, а потом поняли, что не тянут и просто вырубили. Это огромный-огромный завод! Собственно, это и есть цель ударов по украинской энергетике», – добавил военкор.

Он считает, что действия ВС РФ полностью оправданы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается вскукореков, что там больницы без света, ясельки без света, дома престарелых, что ещё? Реанимации. Такие объекты при нормальном государстве, где функционируют государственные институты, уже много лет как должны иметь резервные генерации.

А у нас в Белгороде по-другому? В Белгороде вообще за минувший год выбили всю энергетику, которую могли, включая те ресурсы, через которые можно из других регионов перебросить электричество в этот регион. У нас в соседнем регионе АЭС, а электричество перебросить невозможно, потому что противник выбил», – сказал Коц.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить