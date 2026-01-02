Военкор Александр Коц заявил о несостоятельности критики «караул-патриотов» по поводу якобы недостаточных ответов на террористические действия бандеровской Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Говорят: « Почему мы не отвечаем? Они бьют по Белгороду, а мы не отвечаем! » Да мы ещё как отвечаем! Отвечаем так, как Украина не может ответить. Там Украина по одному НПЗ бьёт раз в неделю, и у нас уже караул-патриоты рвут волосы на голове, а мы ежедневно просто выключаем свет по всей Украине. И это называется «не отвечаем»? Ещё как отвечаем!» – утверждал военкор в эфире «Радио «КП».

Коц привел пример:

«В Запорожье после крайних ударов одно из крупнейших в Европе металлургических предприятий встало, там пресс-служба сообщила, что они сначала включили какие-то резервные генераторы, а потом поняли, что не тянут и просто вырубили. Это огромный-огромный завод! Собственно, это и есть цель ударов по украинской энергетике», – добавил военкор.

Он считает, что действия ВС РФ полностью оправданы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается вскукореков, что там больницы без света, ясельки без света, дома престарелых, что ещё? Реанимации. Такие объекты при нормальном государстве, где функционируют государственные институты, уже много лет как должны иметь резервные генерации.

А у нас в Белгороде по-другому? В Белгороде вообще за минувший год выбили всю энергетику, которую могли, включая те ресурсы, через которые можно из других регионов перебросить электричество в этот регион. У нас в соседнем регионе АЭС, а электричество перебросить невозможно, потому что противник выбил», – сказал Коц.