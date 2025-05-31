ЕС закрепляет колониальный статус Казахстана, отрывая его от России

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Приезд премьер-министра Италии Джорджи Мелани в Астану стал не просто дипломатическим жестом, а завершением процесса выстраивания и оформления новой системы подчинения европейскому капиталу не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. Ведь после встречи с Токаевым в РК состоялся еще и саммит «Центральная Азия – Италия», куда съехались местные президенты.

При этом в Астане было подписано соглашение об углублении стратегического сотрудничества, которое включало в себя договоренности о кооперации казахстанских фондов, компаний и банков с итальянскими. Это еще раз подтвердило статус Казахстана как форпоста западной экспансии в бывшей советской Средней Азии.

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Мелани не просто представитель итальянских корпораций, хотя Рим является главным потребителем казахстанской нефти в виде 30 миллионов тонн за минувший год, но и всего коллективного ЕС в деле освоения, а в реальности захвата редкоземельных металлов в РК и в регионе в целом. Поэтому она говорила на переговорах с президентом РК и на саммите с главами республик от имени всей Европы, рассчитывая на рудные запасы.

Итальянская премьерша расстилалась перед Токаевым, назвав его «одним из наиболее прагматичных лидеров, с которым доводилось встречаться».

И Токаев пошёл навстречу, повторив своё предложение на встрече «Центральная Азия – Италия» о создании единого исследовательского центра редкоземельных металлов в ЦА. Фактически это подразумевает в будущем создание общего консорциума европейских, британских и американских корпораций.

Акорда для этой цели намерена пойти на уступки, предоставив невероятные преференции итальянским компаниям.

«Мы готовы предложить итальянским компаниям благоприятные условия для совместной геологоразведки и добычи редкоземельных элементов и минералов, руководствуясь формулой – инвестиции и технологии в обмен на стратегическое сырье», – сказал Токаев.

Но проблема в том и состоит, что у европейских компаний нет современных и щадящих технологий добычи и переработки, что означает массовое использование ядохимикатов с отравлением грунтовых вод и почв и отсутствие рекультивации используемых земель. Плюс добыча РЗМ сопровождается параллельно с присутствием радиоактивных элементов цезия и тория, что ведёт и к заражению местности.

То есть заявление Токаева является преднамеренным лукавством и стремлением замаскировать сдачу за бесценок богатейших месторождений с непредсказуемыми последствиями для экологии и населения.

При этом французы уже захватывают ряд казахстанских месторождений. Так, компания ERAMET активно готовится к добыче лития в регионе Аральского моря, проводя параллельно оценку залежей циркония и рутила. Другая французская компания SAFRAN ведет активные переговоры о добыче рения – металла, незаменимого в ВПК.

Министр промышленности РК Ерсайын Нагаспаев совсем недавно в Астане на казахстанско-французском бизнес-форуме пообещал снабжать 21 из 34 видов минералов, обозначенных Европейским Союзом как критически важные, и выразил уверенность в возможности полного удовлетворения потребностей ЕС в будущем.

На этом фоне готовится и французский реванш в деле строительства АЭС в Казахстане, когда появилась реальная угроза отстранения или понижения статуса Росатома в этом проекте в пользу Парижа. Так, в эти дни аккурат в момент прибытия Мелони в РК в рамках международного форума «Астана» Токаев умудрился провести переговоры еще и с министром-делегатом по внешней торговле Франции Лораном Сен-Мартеном.

И тема касалась участия французской компании EDF в развитии атомной энергетики в Казахстане. И ситуация может повернуться сейчас не в пользу Росатома, так как по сообщению директора общественного фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, что несмотря на интенсивные переговоры между Астаной и Москвой и встречи представителя правительства РФ с Токаевым в минувшую субботу, предпочтение может быть передано китайским либо французским партнёрам.

Это будет означать уже окончательный геополитический разворот Астаны от Москвы.