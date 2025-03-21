ЕС в отчаянии надеется на Британию и Украину

Елена Острякова.  
21.03.2025 13:42
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, ЕС, Украина


Европа погрязла в недоверии и  не сможет перевооружиться.

Об этом – старший научный сотрудник Европейской программы Фонда Карнеги София Беш заявила на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа погрязла в недоверии и  не сможет перевооружиться. Об этом – старший научный сотрудник...

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«В каком-то смысле это логично, потому что ЕС не смог убедить страны-участницы в своей значимости, в своей добавленной стоимости в оборонной промышленности. Он не смог убедить страны-участницы, что работая через ЕС, они смогут сделать это быстрее и дешевле. Страны-участницы не доверяю Еврокомиссии, не доверяют друг другу и не верят, что, работая через Еврокомиссию, они смогут улучшить свои процессы закупок», – сказала Беш.

Она считает, что к проблеме вооружения Европы нужно подключать страны из-за пределов ЕС, заключив с ними соглашения о безопасности и обороне.

«И конечно, самая важная страна в этом вопросе Великобритания.  Она должна быть частью Европейской инициативы по перевооружению. Оборонная промышленность Великобритании тесно связана с европейской оборонной промышленностью. Великобритания и ЕС ведут соглашение по безопасности и обороне. Надеюсь, это придаст им импульс и поможет преодолеть разногласия. Для меня Великобритания – самая важная страна вместе с Украиной», – сказала Беш.

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