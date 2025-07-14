«ЕС требовал от Тбилиси повторить кровавую авантюру Саакашвили» – грузинский политик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После начала СВО Брюссель и Киев давили на Тбилиси с требованиями открыть второй фронт путём нападения на Абхазию и Южную Осетию.

Об этом в интервью каналу «Walk&Talk» заявил грузинский политик Темур Пипия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Общий информационный фон, конечно, антироссийский. Но народ к русским, к россиянам вообще относится очень хорошо. Это со 2-й половины 80-х, почти 40 лет, началось промывание мозгов грузинского народа. Поколение поменялось, с россиянами, русскими у грузин в большинстве своём хорошие отношения. Кстати, к абхазам и осетинам, нашим братьям, хочу обратиться. Грузинский народ простой, в этом смысле жертва 40-летнего промывания мозгов, со 2-й половины 80-х на мозги грузин действуют, чтобы мы стали врагами России, русских, абхазов, осетин, а у них не было такого. Это надо учитывать», – сказал политик.

В связи с эти он поделился любопытными фактами последних лет после начала СВО на Украине.