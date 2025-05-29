ЕС собрался взять Россию в клещи – и на Балтике, и в Черном море

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ЕС запускает масштабный план по Черному морю с упором на блокирование военных возможностей России в этом регионе, пишет Politico.

В публикации говорится, что Брюссель представил новую «Стратегию обеспечения безопасности, процветания и устойчивости Черноморского региона». Формально она направлена на экономическое развитие и расширение сотрудничества, связь Европы с Южным Кавказом, Центральной Азией и другими регионами.

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Однако фактически за всем этим маячат вполне осязаемые антироссийские планы, которые бы позволили эффективнее перевозить тяжелую военную технику, мотивируя это якобы нависшей над Восточной Европой «российской угрозой».

«Безопасность в Черном море жизненно важна для европейской безопасности», — заявила на пресс-конференции главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Стратегия также является ответом на «геополитические вызовы» в мире, где «зависимости превращаются в оружие», — вторит Каллас Марта Кос, комиссар по расширению ЕС. «Черное море — это мост к Южному Кавказу и Центральной Азии, а также жизненно важная артерия для торговли энергоносителями и продовольствием», – считает она.

В рамках этой стратегии ЕС будет инвестировать в модернизацию инфраструктуры в Румынии и Болгарии, такой как порты, железные дороги и аэропорты, для переброски тяжелой военной техники.

«Это поможет гарантировать, что «войска могут быть там, где они нужны, когда они нужны», – уверяет Каллас.

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что модернизация транспортной инфраструктуры военного назначения по всей Европе обойдется примерно в 75 миллиардов евро .

ЕС также планирует создать Черноморский морской хаб безопасности, который будет служить европейской системой раннего оповещения в регионе. Каллас сказала, что хаб повысит ситуационную осведомленность и поможет ЕС защитить свою критическую инфраструктуру. Местоположение хаба, его операционная модель и расходы еще предстоит определить, добавила она.

Еще одной мерой безопасности является усиление контроля за иностранными (читай российскими и находящимися под подозрением в связях с РФ) владельцами портов и других ключевых объектов, – пишет издание .По аналогии с аналогичными усилиями стран-неофитов НАТО на Балтике, когда Швеция, Финляндия и Эстония совместными усилиями пытаются противодействовать российскому теневому танкерному флоту, ЕС озаботился и ситуацией в Черном море.

ЕС также будет развивать новые энергетические коридоры, транспортные связи и цифровую инфраструктуру с региональными партнерами. Блок также будет инвестировать в готовность прибрежных сообществ и морской экономики к преодолению экологического ущерба, вызванного войной, и реагированию на риски изменения климата.

Евромиссия выделила Украину, Молдову, Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан в качестве партнеров по данному проекту, с которыми она хочет наладить более тесные связи в рамках новой стратегии в черноморском бассейне.