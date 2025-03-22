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Колонна войск оккупационного европейского воинского континента EUFOR въехала в столицу Республики Сербской Баня-Луку.

Двумя днями ранее министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович встретился в Брюсселе с главой внешнеполитического ведомства ЕС Каей Каллас, которой рассказал об «антиконституционных и дестабилизирующих действиях» президента Республики Сербской Милорада Додика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает сайт боснийского МИД, бошняк Конакович пожаловался Каллас на «тревожное пророссийское влияние в стране» и о том, что Милорад Додик три раза в прошлом году посетил Россию, после чего публично заявил, что не поддержит членство Боснии и Герцеговины в ЕС, поскольку это не отвечает национальным интересам РС.

Гость сообщил, что «набор неконституционных законов», недавно принятых Народной скупщиной РС, и проект новой Конституции РС представляют серьезную угрозу конституционному порядку Боснии и Герцеговины и безопасности региона. По его мнению, Додик предпринял попытку государственного переворота, который может закончиться конфликтом, которого никто не хочет.

В свою очередь Каллас подчеркнула полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

«Европейский союз не готов использовать войска EUFOR для ареста Милорада Додика. Мы не готовы рисковать жизнями наших солдат», – уточнила она.

На что Конакович ответил, что Сараево и не ожидает этого от EUFOR, но ждёт, что оккупационный континент окажет помощь боснийским институтам и создаст безопасные условия для работы правоохранительных органов.

«Мы не ожидаем, что силы ЕС арестуют Додика, это важное послание, у них нет мандата на это, и они не должны этого делать», — заявил Конакович после возвращения из Брюсселя.

Тем не менее спустя два дня после этого в столицу Республики Сербской – Баня-Луку, прибыл крупный оккупационный контингент EUFOR. Австрийское издание Der Standard пишет, что окончательное решение об операции по аресту лидера боснийских сербов примет румынский генерал EUFOR Флорин-Мариан Барбу. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации вмешается штаб-квартира НАТО в Сараево.