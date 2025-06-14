ЕС помог России с ракетными ударами по Украине
Россия продолжает импортировать и экспортировать из стран Запада продукцию, которая используется для изготовления ракет.
Об этом пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За годы полномасштабного вторжения импорт и экспорт титановой продукции из и в РФ все же постепенно уменьшился. Но он до сих пор существует. Судите сами, в 2024 году импорт титана и его продукции в РФ из ЕС составлял 4,46% от общего объема, вдобавок к этому поставляли титановое сырье и готовые изделия и отдельные страны Союза. Например, импорт из Дании составил 2,92%, Германии — 2,85, Испании — 2,67, Швеции — 2,14, США — 2%. Вроде бы и немного, но вместе наши союзники обеспечили 17% от всех поставок на 21,3 млн долл.», – возмущается автор материала.
Отмечается, что кто не помог с сырьем, тот помог с заработками, покупая титан у РФ, которая его экспортирует примерно столько же, сколько импортирует.
«Так, в 2024 году почти треть всего титана из РФ приобрела Франция — 28% от всех поставок. Покупали его и США (11%), Германия (10), Великобритания (9,3), Бельгия (4,5%). В целом дружеские к нам страны, активно осуждающие российское вторжение в Украину, обеспечили РФ спрос на 72% поставок, дав россиянам заработать около 87 млн долл.», – продолжает издание.
Примечательно, что еще в 2022 году российский титан в последний момент убрали из предложений на внесение в санкционные списки. Это решение заблокировали Франция и другие члены ЕС из-за зависимости крупнейшего производителя коммерческих реактивных самолетов французского Airbus.
«Фактическое участие европейских компаний в поставках титана в и из РФ — это Ахиллесова пята санкционной политики в отношении России. Контроль над такими потоками, если уже не получается их остановить, по меньшей мере необходимо усилить, поскольку каждый килограмм титана из Европы вполне может стать частью ракеты, которая завтра ударит по украинским городам», – резюмирует «ЗН».
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