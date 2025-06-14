ЕС помог России с ракетными ударами по Украине

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Россия продолжает импортировать и экспортировать из стран Запада продукцию, которая используется для изготовления ракет.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За годы полномасштабного вторжения импорт и экспорт титановой продукции из и в РФ все же постепенно уменьшился. Но он до сих пор существует. Судите сами, в 2024 году импорт титана и его продукции в РФ из ЕС составлял 4,46% от общего объема, вдобавок к этому поставляли титановое сырье и готовые изделия и отдельные страны Союза. Например, импорт из Дании составил 2,92%, Германии — 2,85, Испании — 2,67, Швеции — 2,14, США — 2%. Вроде бы и немного, но вместе наши союзники обеспечили 17% от всех поставок на 21,3 млн долл.», – возмущается автор материала.

Отмечается, что кто не помог с сырьем, тот помог с заработками, покупая титан у РФ, которая его экспортирует примерно столько же, сколько импортирует.

«Так, в 2024 году почти треть всего титана из РФ приобрела Франция — 28% от всех поставок. Покупали его и США (11%), Германия (10), Великобритания (9,3), Бельгия (4,5%). В целом дружеские к нам страны, активно осуждающие российское вторжение в Украину, обеспечили РФ спрос на 72% поставок, дав россиянам заработать около 87 млн долл.», – продолжает издание.

Примечательно, что еще в 2022 году российский титан в последний момент убрали из предложений на внесение в санкционные списки. Это решение заблокировали Франция и другие члены ЕС из-за зависимости крупнейшего производителя коммерческих реактивных самолетов французского Airbus.