«ЕС отдаст Киеву свои «Пэтриоты» и ещё доплатит американцам» – австрийский полковник
Под 17 «Пэтриотами» для Украины Дональд Трамп подразумевал 5 систем, однако для их доставки и приведения в боеспособность нужны недели или даже месяцы.
Об этом на канале «ORF Zeit im Bild» заявил полковник австрийской федеральной армии Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Украины было 8 систем «Пэтриот». Сама система состоит из радара, устройства управления огнём и нескольких пусковых установок в количестве от 6 до 8 штук. Некоторые из них были уничтожены или повреждены. То есть предполагается, что у Украины ещё есть 6-7 на вооружении, но им нужно во много раз больше. И заявления Трампа, каким бы странным оно ни казалось сейчас, очень важно. Потому что это помогает Украине противостоять воздушным атакам со стороны русских. Ну, да, когда оно приедет.
И здесь возникает вопрос с числом. Было обещано 17 систем – это было сказано релятивистски [относительно], Трамп тогда говорил о пяти системах. У нас в Германии есть три. По сути, речь пойдёт о том, что европейские союзники США передадут Украине системы, которые затем будут заменены американскими за определённую плату. Но доставка требует времени – недели если не месяцы – прежде, чем эти батареи будут готовы к работе», – сказал Рейснер.
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