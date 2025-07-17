«ЕС отдаст Киеву свои «Пэтриоты» и ещё доплатит американцам» – австрийский полковник

Под 17 «Пэтриотами» для Украины Дональд Трамп подразумевал 5 систем, однако для их доставки и приведения в боеспособность нужны недели или даже месяцы.

Об этом на канале «ORF Zeit im Bild» заявил полковник австрийской федеральной армии Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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