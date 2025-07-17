«ЕС отдаст Киеву свои «Пэтриоты» и ещё доплатит американцам» – австрийский полковник

Константин Серпилин.  
17.07.2025 21:26
  (Мск) , Вена
Просмотров: 315
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Под 17 «Пэтриотами» для Украины Дональд Трамп подразумевал 5 систем, однако для их доставки и приведения в боеспособность нужны недели или даже месяцы.

Об этом на канале «ORF Zeit im Bild» заявил полковник австрийской федеральной армии Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под 17 «Пэтриотами» для Украины Дональд Трамп подразумевал 5 систем, однако для их доставки...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У Украины было 8 систем «Пэтриот». Сама система состоит из радара, устройства управления огнём и нескольких пусковых установок в количестве от 6 до 8 штук. Некоторые из них были уничтожены или повреждены. То есть предполагается, что у Украины ещё есть 6-7 на вооружении, но им нужно во много раз больше. И заявления Трампа, каким бы странным оно ни казалось сейчас, очень важно. Потому что это помогает Украине противостоять воздушным атакам со стороны русских. Ну, да, когда оно приедет.

И здесь возникает вопрос с числом. Было обещано 17 систем – это было сказано релятивистски [относительно], Трамп тогда говорил о пяти системах. У нас в Германии есть три. По сути, речь пойдёт о том, что европейские союзники США передадут Украине системы, которые затем будут заменены американскими за определённую плату. Но доставка требует времени – недели если не месяцы – прежде, чем эти батареи будут готовы к работе», – сказал Рейснер.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить