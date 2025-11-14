ЕС боится, что Зе-режим разворует новую порцию денег

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Коррупционный скандал на Украине, в котором замешаны соратники и друзья Владимира Зеленского, грозит стать препятствием на пути к членству Украины в ЕС.

Об этом пишет влиятельная итальянская газета La Repubblica, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание обращает внимание, что в последнем докладе Еврокомиссии (вышел еще до арестов и обысков, стартовавших 10 ноября) говорится, что Украина продемонстрировала «недостаточный прогресс» в борьбе с коррупцией.

«Расследование в Киеве, которое уже привело к отставке двух министров, является только подтверждением, что такая ситуация может создавать препятствия процессу приема [в Евросоюз]», — пишет издание.

Кроме того, указывается, что Киеву грозят проблемы с надеждами на использование замороженных активов РФ, которые Украине требует отдать ей. В статье подчеркивается, что теперь у Брюсселя появляются «сомнения, как могут быть использованы эти средства».

По данным итальянской газеты, 12 ноября несколько европейских министров финансов в ходе совещания, где обсуждались инструменты денежной помощи Киеву, неоднократно упоминали о коррупции в украинском «Энергоатоме».