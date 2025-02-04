Укро-эксперт: Американцы могут на Зеленском повторить трюк с Кучмой и Ющенко

Американцам для перезагрузки украинской политической системы совсем необязательно радикально менять киевскую верхушку.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они [американцы] спешат, они хотят побыстрей перезагрузить не только саму по себе войну – остановить военные действия, снизить риски, но они хотят и добиться от Украины какой-то более внятной политики. А значит, они будут озабочены будущим составом власти.

Кстати, как свидетельствует политическая история Украины, это не означает, что прям всем известным нам персонам будет ультиматум. Ситуация может быть хитрее, сложнее. Могут быть выставлены условия, по которым крупные игроки, кандидаты-партии или кандидаты в президенты могут получить зелёный коридор, но с условием.

Я вспоминаю 1999 год, тогда, конечно, медиа-информационное пространство было поскуднее, многое строилось на слухах, догадках, кулуарщине, но я помню разговоры, что несмотря на достигнутый успех Кучмы во втором туре – он переиграл тогда Симоненко, тем не менее, именно со стороны США были выставлены некие условия, связанные с его окружением, с тем, на какие политические силы ему стоит сделать ставку.

Жертвой этих кулуарных договорённостей тогда стало правительство Пустовойтенко, которому блокировали возможность переизбрания», – напомнил Ермолаев.