«Ему плевать на границы Украины. Трамп заговорил словами Путина» – Луценко

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Президента США Дональда Трампа не интересует, в каких границах будет существовать Украина.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-глава МВД Украины, бывший генпрокурор и участник войны с Россией Юрий Луценко.

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«Трамп не рассматривает существование Украины в конституционных границах как свою цель», – рассуждал Луценко.

Он обратил внимание, что Трамп лишь постоянно подчеркивает, что необходимо закончить войну, которая бы не началась, будь он президентом.