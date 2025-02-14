«Ему плевать на границы Украины. Трамп заговорил словами Путина» – Луценко

Игорь Шкапа.  
14.02.2025 23:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президента США Дональда Трампа не интересует, в каких границах будет существовать Украина.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-глава МВД Украины, бывший генпрокурор и участник войны с Россией Юрий Луценко.

Президента США Дональда Трампа не интересует, в каких границах будет существовать Украина. Об этом...

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«Трамп не рассматривает существование Украины в конституционных границах как свою цель», – рассуждал Луценко.

Он обратил внимание, что Трамп лишь постоянно подчеркивает, что необходимо закончить войну, которая бы не началась, будь он президентом.

«Но раз она началась, то ее следует закончить там, где она есть, то есть по линии боевого столкновения. Более того: в последнее время он стал говорить некоторыми словами Путина.

Мы же помним, ка он выступал в Давосе и сказал следующее: Зеленский далеко не ангел, он имел возможность в начале войны достигнуть соглашения, но выбрал войну. Конечно, это пересказ байки Путина о том, что Стамбульская капитуляция была бы Украине выгодна», – резюмировал Луценко.

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