Ельцин-центр годами готовил госпереворот в России – Хайруллин

Максим Столяров.  
07.10.2025 00:15
Семья экс-президента Бориса Ельцина все эти годы финансировала радикальную оппозицию и готовила в России госпереворот.

Об этом в эфире «East Callist» заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дмитрий Быков – самый «заслуженный современный русский писатель». У нас есть несколько литературных национальных премий – он их все получал. С этой точки зрения, он самый именитый писатель.

Здесь и кроется ответ, кто покровительствует Быкову. Эти премии финансирует Ельцин-центр. Самая крупная категория иноагентов в России – это так называемые писатели – Акунин, Глуховский и так далее.

Они горячо выступили против СВО, и все они лауреаты премий Ельцин-центра. И «национальный бестселлер» они получали практически за каждую книгу. Они прикормлены Ельцин-центром», – сказал Хайруллин.

«Оказалось, что все эти годы, семья Ельцина под крышей Ельцин-центра выращивала радикальную оппозицию Путину. России готовили мягкий переворот по типу Майдана.

И лидером этого переворота должен был стать Навальный, а вторым номером в его партии был как раз Дмитрий Быков, который должен был стать идеологом новой революции», – добавил он.

