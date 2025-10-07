Семья экс-президента Бориса Ельцина все эти годы финансировала радикальную оппозицию и готовила в России госпереворот.

Об этом в эфире «East Callist» заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дмитрий Быков – самый «заслуженный современный русский писатель». У нас есть несколько литературных национальных премий – он их все получал. С этой точки зрения, он самый именитый писатель.

Здесь и кроется ответ, кто покровительствует Быкову. Эти премии финансирует Ельцин-центр. Самая крупная категория иноагентов в России – это так называемые писатели – Акунин, Глуховский и так далее.

Они горячо выступили против СВО, и все они лауреаты премий Ельцин-центра. И «национальный бестселлер» они получали практически за каждую книгу. Они прикормлены Ельцин-центром», – сказал Хайруллин.