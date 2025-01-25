Этот день настал: Госдеп остановил все проекты по Украине на 90 дней. Грантоеды в шоке

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Агентство Reuters сообщает, что сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID), ответственным за проекты по Украине, было приказано остановить всю свою деятельность.

Такое решение было принято новым руководством Госдепа во главе с Марко Рубио во исполнение указа Трампа о 90-дневной приостановке всей американской помощи иностранным государствам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это хаос», — сказал бывший высокопоставленный сотрудник Агентства.

«Организациям придется прекратить все виды деятельности: это жизненно важные медицинские услуги, [программы] ВИЧ/СПИД, питание, охрана здоровья матери и ребенка, все сельскохозяйственные работы, вся поддержка организаций гражданского общества, образование», — подчеркнул чиновник.

По всем проектам «решения о продолжении, изменении или прекращении программ будут приниматься лично Рубио по результатам проверки в течение следующих 85 дней». До этого времени Рубио может утверждать исключения из правил.

Politico также подтверждает эту информацию. Госдепартамент США вводит немедленное и масштабное приостановление иностранной помощи, включая помощь ключевым союзникам прежней администрации – Украине, Иордания и Тайваню.

По данным издания, аналогичные «приказы о прекращении работы» касаются помощи всем странам, кроме Израиля и Египта.

Также разрешается экстренная продовольственная помощь и покрытие «законных расходов, понесенных до даты этого» распоряжения «по существующим программам». Также указывается, что решения должны приниматься «в соответствии с условиями соответствующей программы».

Утверждается, что этот приказ, который стал неожиданностью для сотрудников Госдепартамента, распространяется на военную помощь Украине.

«Распоряжение, разосланное во все дипломатические и консульские учреждения, требует, чтобы сотрудники ведомства выполнили «приказы о прекращении работы» почти по всем «существующим программам иностранной помощи», как указано в документе, который оказался в распоряжении POLITICO. Оно вступает в силу немедленно», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что ранее не было ясно, распространяется ли указ президента на уже утвержденные средства или помощь Украине. Новое распоряжение означает, что финансирование программ, уже одобренных правительством США, будет приостановлено.

Приказ стал шоком для некоторых сотрудников Госдепартамента из-за его масштабности. «Госдеп просто полностью пошел на крайние меры в отношении иностранной помощи», — сказал один из чиновников ведомства.

Распоряжение может привести к гражданско-правовой ответственности правительства США, так как могут быть поданы иски по невыполненным контрактам, если условия программ окажутся нарушенными, добавили чиновники.

«Особое беспокойство вызывает исключение Украины, особенно среди американских чиновников, которые стремятся помочь ей одержать победу над Россией», – отмечает издание.

Ожидается, что в течение 85 дней с момента выпуска распоряжения Госдепартамент подготовит отчет, который будет сопровождаться рекомендацией Рубио для Трампа о том, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие прекратить.