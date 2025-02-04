«Это висит в воздухе». Крик души киевлян: даешь мир или хотя бы заморозку!

Украинцам война уже поперек горла. Об этом говорят даже данные ангажированных соцопросов и высказывания в пабликах, шопах и пивных. Все большее их количество хочет мира, пусть даже с потерей «территорий до 1991 года». В громадянах просыпается смирение: а на фига нам Крым, если у нас нет грошей там отдыхать – просто «шоб було»? А Донбасс зачем? Да, тяжелая промышленность. Но ведь там и раньше нас не особо любили, а теперь и вовсе терпеть ненавидят. И там столько разрухи.

Пусть Зеля не планирует триллионы на его восстановление (вместе со своим бездонным карманом), а как-то поборется с нищетой тут, на земле, что еще осталась. Пусть тарифы компенсирует, цены, зарплаты, пенсии. И если границы-91 – препятствие для мира или хотя бы передышки – та ну их, эти границы.

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Конечно, число так думающих варьируется в зависимости от регионов. К примеру, на Галичине картина иная. Там надеются «неньку» сохранить в прежнем виде, но как-нибудь эдак, шоб самим не рисковать. Наше, мол, дело – петь про Бандеру и звать в атаки. После чего дружно тикаем от могилизации, а вы геройствуйте. Впрочем, западенщина – разговор особый.

Мы же пока поговорим о Киеве. О центре, мнение коего обычно считается знаковым. Здесь оно стало вроде бы совпадать с результатами опросов социологов и оценками экспертов. Таких, как политолог Р. Бортник, который, оперируя данными Института Гэллапа, утверждает, что большинство украинцев (50% – 62%) выступает за переговоры и компромиссы с Россией. Так ли это? Есть ли в этом натяжки или, наоборот, недотяжки? Попытаемся представить картину на основе мнений и наблюдений наших старых респондентов.

Русский киевлянин Олег:

«За три года, прошедшие с начала СВО, нацистского задора тут очень поубавилось. Сужу по разговорам на улицах, в магазинах, кафе. И по своим соседям. Отец и сын, 50 и 25 лет. В 2022-м радостно поскакали в тероборону, ушли на фронт. Были очень вдохновенные. Сын нацепил камуфляж с трезубцами и порхал по двору, вереща, что идет «агрессора» бить. Отец тоже вышагивал, гордый, как павлин. На балконе желто-синюю тряпку вывесили. Короче, все было очень пафосно».

То, что потом произошло с его соседями, Олег называет «разительной метаморфозой». Их поведение в корне отличается от того, что было 3 года назад.

«Оба вернулись с ранениями. У сына проблема с ногой, у отца – с рукой. Пособия мизерного долго не получали. Доказывали, где их ранили. Не самострел ли. Теперь у них уныние. Я спросил старшего: хватит войны? Тот выматюкался в адрес Зели и сказал, что с таким паразитом, конечно, хватит. «Ты бы видел, как командиры воруют, как над солдатами издеваются. Как скрывают «двухсотых», чтобы довольствие получать. И какая там коррупция». Тряпка у них до сих пор висит на балконе, но уже очень грязная и драная…».

А вот мнение другого нашего знакомого, экс-работника военкомата Андрея:

«Я связь с коллегами не теряю, так что в курсе. Они говорят, что прежний запал у новобранцев почти полностью сошел на нет. Раньше многие были бравые: «москалей легко забьем». Теперь нет. Ну а какой запал, если народ боится ТЦК, как огня? Если его власть на бойню пихает, а сама жирует? Думаю, что данные по сторонникам компромисса с РФ заниженные. Добавьте членов семей призывников, их родственников, и цифра намного увеличится…».

Вопрос: какой компромисс одобрило бы большинство жителей центра?

Олег:

«Если говорить о таких, как мои соседи – а их много, – то временную заморозку. Все-таки они пока тряпку не сняли. Может, думают, что Зеля уйдет, а кто-то новый будет лучше?».

Андрей вывел такую формулу тяги к перемирию: ТЦК + Коррупция + Обнищание + Блэкауты + Бомбежки = Перемирие. Но разные группы, считает он, понимают его по-разному.