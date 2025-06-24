«Это угроза нашей Европе!» – Зеленский потребовал санкций против Китая
Страны западного блока должны ужесточить санкции против стран и компаний, которые продолжают торговать с Россией.
Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На самом деле, мы сталкиваемся не только с Россией. Мы сталкиваемся с сетью государственных и негосударственных субъектов, которые служат делу агрессии. В эту сеть входит Россия, Северная Корея, нынешний режим в Иране, китайские компании и многие другие, которые помогают производить, поставлять оружие и проводить операции против нашей страны, нашего народа и нашей Европы.
Только вместе мы сможем противостоять этому. И лучший способ это сделать – нанести мощный удар по центру агрессии и разорвать все связи, которые соединяют Россию с ее сообщниками.
Вот, почему наши приоритеты ясны – наша совместная оборонная промышленность и реальные ограничения сотрудничества с Россией посредством санкций и других ограничительных мер. Спасибо всем, кто нам в этом помогает», – вещал Зеленский.
«Иностранные компоненты можно найти в каждой российской ракете, в большинстве их беспилотников и военной техники.
И это не только Китай. Также Тайвань некоторые европейские страны поставляют эти детали. И каждый компонент или станок, поставляемый в российский оборонный сектор, продлевает войну и является преступлением против мира. Любая схема, которая помогает им создавать беспилотники «Шахед» или любые другие средства для убийства, не просто помогает в войне против нас.
Это угроза для вас и для образа жизни, который ценят миллионы людей в наших странах», – грозил просроченный.
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