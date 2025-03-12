«Это русским за криворожские отели» – Зеленский об атаке дронов на Подмосковье
Дроновые атаки гражданской инфраструктуры в глубине территорий РФ являются местью и демонстрацией русским «незалежности» Украины.
Об этом на брифинге заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Просроченного» спросили, являлась ли демонстрацией силы массовая дроновая атака на Московскую область накануне.
«Это не демонстрация силы. Это ответ абсолютно справедливый на то, что Россия делает с нами. Сегодня, например, были нанесены удары не только по Кривому Рогу, но я приведу пример Кривого Рога, потому что здесь исключительно гуманитарный аспект.
Сегодня были нанесены удары по отелю. В Кривом Роге уже не осталось отелей. Это же о чём-то говорит? Не случайность, если мы говорим, что в Кривом Роге разрушались все отели. И не один удар по одному и тому же отелю, то есть, опять же, не случайность», – трепался он.
«Как вы считаете, после этого удара украинские войска будут отвечать или нет? Ответ очевидный. Это не демонстрация силы, но это демонстрация того, что мы являемся «незалежным» суверенным государством, и на любой удар, какой бы ты здоровой ни был территорией, или ещё чем-то, империей ты себя считаешь, ты всегда получишь ответ от такой страны, как Украина», – вещал в ответ Зеленский.
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