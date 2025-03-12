«Это русским за криворожские отели» – Зеленский об атаке дронов на Подмосковье

Вадим Москаленко.  
12.03.2025 20:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 338
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Дроновые атаки гражданской инфраструктуры в глубине территорий РФ являются местью и демонстрацией русским «незалежности» Украины.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дроновые атаки гражданской инфраструктуры в глубине территорий РФ являются местью и демонстрацией русским «незалежности»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Просроченного» спросили, являлась ли демонстрацией силы массовая дроновая атака на Московскую область накануне.

«Это не демонстрация силы. Это ответ абсолютно справедливый на то, что Россия делает с нами. Сегодня, например, были нанесены удары не только по Кривому Рогу, но я приведу пример Кривого Рога, потому что здесь исключительно гуманитарный аспект.

Сегодня были нанесены удары по отелю. В Кривом Роге уже не осталось отелей. Это же о чём-то говорит? Не случайность, если мы говорим, что в Кривом Роге разрушались все отели. И не один удар по одному и тому же отелю, то есть, опять же, не случайность», – трепался он.

«Как вы считаете, после этого удара украинские войска будут отвечать или нет? Ответ очевидный. Это не демонстрация силы, но это демонстрация того, что мы являемся «незалежным» суверенным государством, и на любой удар, какой бы ты здоровой ни был территорией, или ещё чем-то, империей ты себя считаешь, ты всегда получишь ответ от такой страны, как Украина», – вещал в ответ Зеленский.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить