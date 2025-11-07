«Это российское ИПСО»: комбат-нацист набросился на политшлюшку Гончаренко

Игорь Шкапа.  
07.11.2025 15:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 761
 
Мобилизация, Политика, Украина


Регулярно выступающий в Верховной раде с критикой действий ТЦК депутат-порошенковец Алексей Гончаренко (в реестре террористов в РФ) помогает России срывать план мобилизации в ряды ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир 108-го батальона ВСУ «Волки да Винчи», киевский неонацист Сергей Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Большинство тех историй, которые мы видим о ТЦК и большинство тех проблем в интернете мобилизации связаны с русским ИПСО. И это делается специально для того, чтобы сломать наш план по мобилизации и по набору пополнения войск», – уверяет Филимонов.

Ведущий удивился, отметив, что тот же депутат Гончаренко  вообще требует распустить ТЦК.

«В каком смысле распускать ТЦК?  В какой воюющей стране за всю историю не было мобилизации? Даже Россия, при том, что она воюет в основном зэками, в основном людьми из далеких глубин, у которых нет денег, она покупает этих людей по факту многомиллионными», – заявил нацист.

При этом он возмущается, что Россия готовится к долгой войне, а Украина разрешила выезд за границу 18-22 летних парней.

«Это бред, популизм. И я считаю, что Гончаренко играет на руку российского ИПСО и пользуется достижениями русских, дискредитировавших этот орган», – сказал Филимонов.

